En vigilance sécheresse depuis le 27 juin dernier, la Loire est désormais sous le coup de nouvelles mesures de restrictions sur trois secteurs, pour préserver la ressource en eau.

Les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées dans le département de la Loire. Déjà en vigilance sécheresse depuis le 27 juin dernier et en état d'alerte sécheresse depuis le 18 juillet dernier, la préfecture de la Loire annonce renforcer ses mesures de restrictions d'eau dans trois secteurs sur le territoire. Ainsi, la zone Forez – Ance-Mare-Bonson passe en alerte renforcée (niveau 3/4) et les zones des Monts du Lyonnais et Fleuve Loire Amont passent en alerte (niveau 2/4).

La préfecture précise par ailleurs que "les neuf autres zones de suivi du département demeurent en vigilance sécheresse".

[#CommuniquéDePresse]



📄 Aggravation de la situation de #sécheresse dans la #Loire : renforcement des restrictions sur 3 secteurs.



Plus d'informations ➡️ https://t.co/PKOSJ8dhmH pic.twitter.com/2h9OZNOgmc — Préfet de la Loire (@Prefecture42) July 31, 2023

Des mesures renforcées pour les entreprises

À compter de ce lundi 31 juillet, dans les secteurs les plus touchés par la sécheresse, (la zone Forez – Ance-Mare-Bonson), l'utilisation de l'eau est restreinte pour les particuliers et les collectivités :

Limitation des horaires d’utilisation de l’eau pour l’arrosage des jardins potagers, interdite cette fois-ci de 8h à 20h, massifs fleuris et plantations arborées : interdite de 10 h à 18 h ;

Interdiction d’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures hors des stations professionnelles ;

Interdiction du remplissage des piscines privées et de l’arrosage des pelouses et des massifs fleuris.

Pour les entreprises de la région concernée :

Les prélèvements indispensables dans les process de fabrication industrielle sont réduits de 50 % (contrairement à la réduction de 25 % du 2e niveau d'alerte), sauf dans certains cas de figure, notamment si l’eau provient d’un réseau d’eau potable alimenté par un barrage ou la nappe d’accompagnement du Rhône ;

L’irrigation des cultures agricoles est soumise à des restrictions horaires, qui dépendent des cultures concernées et des matériels utilisés, l’irrigation des prairies de graminées est interdite. Ces limitations ne s’appliquent pas aux retenues de stockage non situées en travers de cours d’eau ni au canal du Forez.

