Le centre commercial Westfield la Part-Dieu lève le voile sur le programme des animations estivales prévues sur son toit-terrasse.

Durant l'été, le centre commercial Westfield la Part-Dieu propose des animations sur son toit-terrasse. Le pôle de loisirs invite les Lyonnais à profiter pleinement des services du centre commercial ainsi que des activités mises en avant : cours de sport collectif jusqu'au 20 septembre, terrains de pétanque, et moment de détente sur la terrasse. À noter que le terrain de pétanque est accessible déjà depuis le 21 juillet dernier au niveau 3, pour les visiteurs de Food Society.

Des cours de yoga, du gainage...

En plus des boules de pétanque, les visiteurs ont la possibilité de pratiquer divers sports, en partenariat avec l'enseigne Décathlon, à l'image du fitness, des séances de yoga, du circuit-training, du gainage ou encore de l'entraînement fractionné de haute intensité pour les plus courageux. Les activités sportives en lien avec Décathlon sont accessibles uniquement pour les majeurs et les participants devront s'inscrire sur le site de l'événement.