Une partie de la Loire passe en "alerte" sécheresse

De nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'eau dans quatre secteurs du département de la Loire sont annoncées par la préfecture ce mercredi 19 juillet.

La préfecture de la Loire annonce ce mercredi 19 juillet des restrictions renforcées des usages de l'eau dans les secteurs du Forez, d'Ance, de Mare et de Bonson. Le préfet annonce que ces lieux ont franchi le seuil "d'alerte" sécheresse (deuxième niveau après "vigilance").

Quelles sont les nouvelles restrictions ?

A compter d'aujourd'hui, dans ces secteurs, l'utilisation de l'eau est restreinte pour les particuliers et les collectivités :

Limitation des horaires d’utilisation de l’eau pour l’arrosage des jardins potagers, massifs fleuris et plantations arborées : interdite de 10 h à 18 h,

Interdiction d’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures hors des stations professionnelles,

Interdiction du remplissage des piscines privées et de l’arrosage des pelouses.

Pour les entreprises de la région concernée :

Les prélèvements indispensables dans les process de fabrication industrielle sont réduits de 25 % sauf dans certains cas de figure, notamment si l’eau provient d’un réseau d’eau potable alimenté par un barrage ou la nappe d’accompagnement du Rhône ;

• L’irrigation des cultures agricoles est soumise à des restrictions horaires, qui dépendent des cultures concernées et des matériels utilisés, l’irrigation des prairies de graminées est interdite. Ces limitations ne s’appliquent pas aux retenues de stockage non situées en travers de cours d’eau ni au canal du Forez.

Le prélèvement dans les cours d’eau est également interdit. Contrevenir à ces restrictions est passible de 1 500€ d'amende.

La Loire, un département très touché par le manque de pluies

Cette alerte sécheresse dans les secteurs du Forez, d'Ance, de Mare et de Bonson s'explique par une pluviométrie insuffisante, contrairement à d'autres secteurs de la Loire qui ont connu des pluies. Cela dit, l'état de vigilance sécheresse du département de la Loire, en vigueur depuis le 27 juin 2023, se poursuit sur les autres territoires.

Ainsi, la préfecture appelle chacun à "réduire, dès à présent et de manière volontaire, sa consommation en eau et à se tenir informé des évolutions prochaines en matière de restriction. Ces mesures de bon sens et de sobriété de notre consommation d’eau sont l’affaire de chacun et peuvent permettre de préserver de façon efficace cette ressource". Elle indique aussi que d'autres parties du département pourraient basculer en niveau "alerte" sécheresse prochainement.

Le détail des mesures et des communes sont consultables en mairie ou sur internet. Le site Vigieau.gouv permet aussi, en renseignant son adresse postale, de connaître les restrictions applicables chez soi.

La préfecture rappelle enfin que "80 % de la population ligérienne consomme de l’eau potable qui provient d’une ressource superficielle, c’est-à-dire directement prélevée dans une rivière ou dans une retenue de stockage". Le département compte ainsi beaucoup sur les précipitations au cours de l'année.