Actualité
Huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent

  • par La Rédaction

    • Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent par Météo France ce mercredi 12 novembre 2025.

    Le vent va souffler fort ce mercredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Huit départements ont ainsi été placés en vigilance jaune pour vent violent : le Rhône, l'Isère, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal.

    Une vigilance qui sera valable toute la journée ce mercredi alors que les rafales du vent de Sud pourraient atteindre par endroit les 90km/h. A Lyon, le vent soufflera à 80km/h ce mercredi.

