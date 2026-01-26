Lundi 26 janvier, la Métropole de Lyon a réaffirmé son avis favorable concernant la mise en compatibilité du projet de tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL) au PLU-H (plan local d'urbanisme et de l'habitat).

Le projet de Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL) continue de se préciser. Après que l'intérêt général du projet ait été confirmé par le conseil d'administration le 18 décembre dernier, la préfecture avait sollicité la Métropole de Lyon à émettre un avis sur la mise en compatibilité du PLU-H (plan local d'urbanisme et de l'habitat). Lors de sa commission permanente du 26 janvier, la collectivité a affirmé son avis favorable concernant cette mise en compatibilité.

Pour rappel, la mise en compatibilité du PLU-H était nécessaire à la réalisation de la ligne TEOL sur les communes de Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière. L'avis favorable rendu ce lundi devrait ainsi permettre de faire avancer la procédure du projet TEOL.

Ce dernier pourrait néanmoins être abandonné par les candidats du groupe "Grand Coeur Lyonnais", à savoir, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, qui prévoient de renoncer au projet s'ils sont élus.

TEOL permettra à l’horizon 2032 de relier Lyon à La Mulatière en passant par les secteurs d'Alaï et de Libération à Tassin-la-Demi-Lune, le 5e arrondissement de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et le centre, via le sud de la Presqu'île, à Confluence (2e arr.) et Jean Macé (7e arr.). Cinq nouvelles stations seront créées et les dessertes des tramways T1 et T2 seront mutualisées. Les tramways circuleront de 4h30 à 1 heure avec une fréquence d’une rame toutes les 5 minutes en heure de pointe. 50 000 passagers quotidiens sont attendus sur cette nouvelle ligne.

Lire aussi : Lyon : pourquoi la construction de TEOL pourrait être un défi technique