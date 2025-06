Les Hospices Civils de Lyon lancent le premier camion de dépistage mobile de maladies respiratoires 

Durant le mois de juin, les Hospices Civils de Lyon lanceront sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes le tout premier camion de dépistage mobile de maladies respiratoires.

Alors que 52 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont détectés chaque année et causent environ 33 000 décès annuels, les Hospices Civils de Lyon (HCL) le premier camion de dépistage mobile de maladies respiratoires. En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence régionale de santé (ARS) et l’État, ce Pneumobile s’inscrit avant tout dans une démarche de prévention et "d’aller vers" les populations vulnérables, alors que les actions de dépistage sont encore trop délaissées.

Le coût de l’expérimentation est estimé à 1,3 million d’euros, ainsi que 500 000 euros de fonctionnement par an. À ce titre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a alloué plus de 490 000 euros au projet, quand l’ARS a attribué 200 000 euros.

24 professionnels de santé mobilisés

Inauguré ce vendredi 6 juin par le ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, Yannick Neuder, le camion a représenté un véritable défi pour les HCL. À son bord, un scanner et une unité de soins embarqués ont été conçus. 24 professionnels de santé se relaieront sur les routes de la région : deux infirmiers formés à la tabacologie et la spirométrie, un manipulateur radio, un personnel médico-administratif, chargé de l’accueil et de l’enregistrement des participants, ainsi qu’un attaché de recherche clinique dont la présence sera requise en fonction des protocoles de recherche associés au dispositif.

Les patient invités à se faire dépister sont les personnes entre 50 et 74 ans se présentant comme fumeuse ou ex-fumeuse de plus de 20 paquets fumés par an. Ils pourront bénéficier d’un dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique, d’un dépistage de la BPCO par examen du souffle, d’une consultation de tabacologie avec une aide au sevrage, une évaluation des facteurs de risques cardio-vasculaires, ainsi que de dispositifs permettant de réaliser des projets de recherches sur le dépistage.

Les HCL précisent toutefois qu’aucun résultat ne serra communiqué à bord, les données seront traitées par des radiologues et des médecins pneumologues basés à l’hôpital Lyon Sud des HCL. Un rapport de synthèse sera ensuite transmis au médecin traitant du patient dans les 48 heures.

Le camion s’arrêtera dans le Rhône du 25 août au 12 septembre au Groupama Stadium, près de Lyon, et à Saint-Fons.

Calendrier complet du Pneumobile des HCL @HCL

