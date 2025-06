TCL : Une nouvelle organisation pour une simplification des lignes et du réseau

A partir du 1er septembre 2025, TCL s'associe avec les Cars du Rhône et Libellule. Le réseau de transport lyonnais a repensé l'organisation de ses lignes de bus notamment.

En s'associant avec Libellule et Cars du Rhône, TCL est en passe de devenir le premier réseau de transport en commun en France à couvrir un aussi large territoire sous une seule identité.

A partir du 1er septembre 2025, certaines circuits évoluent. Les lignes scolaires changeront de numérotation et s'appelleront désormais ''Junior Direct''. Des nouvelles lignes seront ajoutées afin de renforcer la desserte des communes autour de la Métropole. Chaque ligne adoptera une couleur spécifique, pour une identification plus rapide. La numérotation des bus sont également harmonisés, ''les lignes fortes C'' s'appelleront désormais ''Chrono''. Les futurs lignes urbaines 151 à 160 correspondront aux lignes de bus de l'actuel réseau Libellule. Les futurs lignes 161 à 170 et les interurbaines 211 à 299 correspondront à l'actuel réseau Cars du Rhône.

Le transport à la demande évolue également

A la rentrée, la ligne de transport à la demande Résago R2, lancé en 2011, devient une ligne directe et s'appellera Bus 82. De plus, les lignes Résalib de Libellule deviennent des lignes de transport à la demande TCL. Par exemple, la ligne Libellule Resalib A devient "Bus Villefranche Zones d'activité".

Plus d'informations sur tcl.fr