Le 4 mars, la Ville de Lyon en collaboration avec les HCL lance le projet Passe-passe. Un dispositif ayant pour but de s'attaquer en profondeur aux causes de l'obésité infantile dans les quartiers prioritaires lyonnais.

En France, 8,5 millions d'adultes souffrent d'obésité. Cette maladie représente ainsi la cinquième cause de mortalité dans le pays. Face à ce rapport alarmant, les Hospices Civils de Lyon en collaboration avec la Ville de Lyon, lancent mardi 4 mars le projet "Passe passe" (prévention agir surpoids obésité enfant à 360°). L'objectif : créer un modèle innovant permettant de s'attaquer en profondeur aux causes de l'obésité infantile.

Pour cela, Passe passe concentrera ses actions dans les deux quartiers prioritaires de la ville les plus peuplés : Etats-Unis / Langlet-Santy (8e) et la Duchère (9e). "Le rapport national de la Lyonnaise Martine LAVILLE montre que l’obésité touche davantage les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On estime que près d'un quart des enfants dont les parents ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat sont en surpoids", justifie Dr Guillaume Fauvel, directeur de la santé de la Ville de Lyon. En parallèle, les quartiers prioritaires de Laennec (8e) et de Gorge de Loup/ La Vallonière (9e) serviront de territoires témoins, non exposés au programme.

Lutter dès le plus jeune âge

La probabilité qu’un enfant en situation d’obésité le reste à l’âge adulte varie de 20 à 50 % avant la puberté. Elle atteint 50 à 70 % après la puberté. La nécessité de s'attaquer à celle-ci dès le plus jeune âge s'avère donc nécessaire. Ainsi, le projet Passe-passe prévoit d'inclure 400 enfants issus des quatre quartiers. Ces derniers seront divisés en deux catégories : les moins de trois ans et les enfants scolarisés de trois à dix ans.

L'action portera sur deux axes, le repérage et la prévention. Pour cela, le projet prévoit d'inclure l'entourage et les parents de chaque enfants. "La prise en charge de l’obésité dans l’enfance est primordiale en raison des conséquences à court et à long terme" rappelle Marc Nicolino, médecin-référent du projet Passe-Passe. Il poursuit : "L’obésité chez l’enfant est associée à des complications cliniques ou précliniques, tels que l'asthme, l'hypertension, la stéatose hépatique, ou le diabète de type 2."

Une action à 360°

Les causes de l'obésité étant multi-factorielles, le projet Passe-passe entend agir sur toutes les déterminants impliqués. Parmi eux, l'alimentation, l'activité physique, le temps passé devant les écrans, ou encore la mobilité. Une attention particulière sera également portée sur les conditions environnementales, dont les perturbateurs endocriniens et les PFAS.

D'abord financé à titre expérimental, le projet se déploiera sur trois ans, soit jusqu'à fin 2027. La première année servira à l'établissement d'un diagnostic territorial. Tandis que la seconde sera dédiée à la mise en oeuvre du projet, à travers des actions adaptées aux spécificités locales. Des actions qui se poursuivront sur l'année 2027, lors de laquelle l'efficacité du dispositif sera évaluée. "Une attention particulière sera accordée aux familles et aux acteurs locaux, qui joueront un rôle central dans la co-construction des solutions adaptées à leurs quartiers pour lutter contre l'obésité", précise Dr Asma Fares, médecin de santé publique au sein des HCL et coordinatrice du projet Passe-Passe.

Stabiliser voire diminuer l'obésité

A l'issu de ces trois ans d'expériences, Passe passe se donne pour objectif de réussir à "stabiliser, voir diminuer, la prévalence du surpoids et de l’obésité d’enfants issus de deux quartiers prioritaires de Lyon." Les acteurs du projet souhaitent également alimenter les connaissances sur la question de l'obésité infantile : "A l’heure actuelle, en France, il existe peu de données fiables sur l’obésité infantile. Le poids des enfants est mesuré, mais les données s’avèrent très dispersées, ce qui ne permet pas la production d’indicateurs. Si nous parvenons, à travers Passe-Passe, à recueillir des données probantes, analysables, nous pourrons fournir un livrable à la Ville et à la Métropole compilant des informations statistiques jusqu’ici inexistantes sur le poids des enfants de leur territoire", explique Pr Philippe Michel, chef de service au sein des HCL et coordinateur en chef de Passe-Passe.

