Les "Grandes Geules" de Lyon Capitale en 2023

En 2023, la rédaction de Lyon Capitale a donné la parole à une dizaine de "Grandes Geules" dans nos pages. Des hommes et des femmes, libraires, enseignants, architectes, citoyens engagés ou encore médecins, dont la voix porte lorsqu’il s’agit de parler de notre société actuelle.

"Êtes-vous une grande geule ?". Depuis 2021, c’est la question que posent dans notre mensuel les journalistes de la rédaction de Lyon Capitale à des hommes et des femmes, Lyonnais(es) ou pas, dont la voix porte lorsqu’il s’agit de parler de notre société actuelle. En 2023, nous l’avons posé à Neila Moore, Muriel Ferrari, Gaunor Nicoud, Pascal Dureau, Edouard Hoffman ou encore Jean-Marc Hourse, des personnalités ou anonymes aux professions et parcours divers.

Moi, Muriel F., 68 ans, ex-droguée et prostituée

Muriel Ferrari tient le Café des Artisans, un petit restaurant de quartier à Lyon. Née sous une drôle d'étoile, elle a vécu 1000 et une vies, avec un parcours hors-norme.

"Je n’ai pas connu la violence, mais l’indifférence, c’était pire. " @Antoine Merlet

Lire aussi : Moi, Muriel F., 68 ans, ex-droguée et prostituée

Neila Moore, interceptrice de prédateurs sexuels

De Lyon, l'activiste Neila Moore traque les pédocriminels sur les réseaux sociaux.

Neila Moore, interceptrice de prédateurs sexuels@ William Pham

Lire aussi : Neila Moore, interceptrice de prédateurs sexuels

“Même les dealeurs ont des hémorroïdes”

Pascal Dureau est médecin généraliste à Vénissieux et délégué national de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. Pour lui, “le médecin généraliste est le paillasson de service”.

Pascal Dureau “Les 10 % les plus riches consomment 20 % des ressources en santé” @Antoine Merlet

Lire aussi : “Même les dealeurs ont des hémorroïdes”

"Il faut voir ce qu'il se passe dans le Vieux Lyon en termes de spéculation immobilière”

Gaynor Nicoud est l’une des trois associés de Diogène, l’une des plus anciennes librairies indépendantes lyonnaises et l’une des plus importantes bouquineries de France. Emblématique du Vieux-Lyon, ce lieu très particulier fête ses 50 bougies en crise : le propriétaire de l’immeuble souhaite récupérer les locaux. En danger de mort, la librairie se mobilise.

Gaynor Nicoud, l'une des trois associés de la librairie Diogène.

Lire aussi : Gaynor Nicoud, libraire : "Il faut voir ce qu'il se passe dans le Vieux Lyon en termes de spéculation immobilière”

“Contrairement à ce que dit Darmanin, il y a bien des endroits où l’on n’est plus en République à Lyon”

Loulou Dedola est scénariste et écrivain. “Enfant de la banlieue lyonnaise”, il disserte sur l’unité républicaine, la diversité, le communautarisme, le racisme, la question identitaire avec l’aplomb des “mecs à qui on ne la fait pas”.

Loulou Dedola @Antoine Merlet

Lire aussi : “Contrairement à ce que dit Darmanin, il y a bien des endroits où l’on n’est plus en République à Lyon”

Claire*, professeure de SVT : “l’Éducation nationale a été abandonnée”

Prof depuis une quinzaine d’années, une professeure lyonnaise déplore une “politique du chiffre” dans laquelle s’est perdue l’administration et appelle à remettre de “l’humain” car, pour elle, “systématiquement, le grand perdant, c’est l’élève”.

Claire, professeure de SVT dans un collège de la Métropole de Lyon @Antoine Merlet

Lire aussi : Claire*, professeure de SVT : “l’Éducation nationale a été abandonnée”

"Les pêcheurs sont les premiers écologistes de France"

Jean-Marc Hourse, avocat lyonnais, spécialiste du droit de l'environnement, est mandaté par les élus de plusieurs dizaines de communes de l'Ouest lyonnais pour porter leur plainte contre X pour écocide.

Jean-Marc Hourse @William Pham

Lire aussi : "Les pêcheurs sont les premiers écologistes de France"

“La psychologie a une fonction sociale”

Albert Ciccone est professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lyon 2, psychologue clinicien et psychanalyste.

Albert Ciccone, professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lyon 2, psychologue clinicien et psychanalyste @Antoine Merlet

Lire aussi : “La psychologie a une fonction sociale”

“On s’habitue à la laideur”

Edouard Hoffmann est décorateur et paysagiste. Habitant du 1er arrondissement de Lyon, il s’est emparé de la question des tags qui défigurent les murs de la ville. Ayant pourtant voté pour les écologistes, il accuse aujourd’hui la majorité au pouvoir d’encourager les dégradations.

“‘Macron pendaison’ est resté un mois sous les fenêtres de Grégory Doucet”

Lire aussi : Edouard Hoffmann : “On s’habitue à la laideur”

“La radicalisation est devenue une franc-maçonnerie chez les détenus”

L'ancien homme d'affaires lyonnais Pierre Botton, détenu à la prison de la Santé, raconte par le menu l'envers du décor des cellules françaises.

Pierre Botton, dans les locaux de Lyon Capitale, le 10 décembre 2023 @Antoine Merlet

Lire aussi : “La radicalisation est devenue une franc-maçonnerie chez les détenus”