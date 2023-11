Les Gilets jaunes vont fêter leurs 5 ans aux Terreaux vendredi soir

Ce vendredi 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes fête ses cinq ans à Lyon. À défaut de pouvoir se réunir samedi lors d’un appel national, les Gilets jaunes lyonnais vont se retrouver aux Terreaux ce soir.

Cinq ans après leurs premières apparitions, la présence des Gilets jaunes s’est peu à peu réduite à peau de chagrin sur les ronds-points et dans les manifestations, où l’on peut encore croiser parfois quelques irréductibles. Pourtant, dans le contexte inflationniste auquel les Français sont confrontés depuis plus d’un an, les causes de la mobilisation de 2018 sont loin d’avoir disparu.

Imbroglio sur la date

Au moment de fêter leur anniversaire, les collectifs de Gilets jaunes encore actifs espèrent donc remobiliser les participants de la première heure et qui ont pu être gagnés par la lassitude depuis cinq ans. À Lyon, l’Assemblée des Gilets jaunes ne suivra toutefois par l’appel national lancé samedi 18 novembre du fait de l’organisation d’une manifestation en soutien du peuple palestinien organisée à 15 heures par le collectif Palestine 69.

"Déclarer deux évènements simultanés en préfecture c’est s’exposer à une interdiction de périmètre pure et simple pour les deux organisations : notre AG l’a vécu le 29 mai 2021 lorsque la coordo « Fermons les locaux fascistes » a lancé un appel en parallèle de notre manifestation régionale, la préfecture n’a eu qu’à arguer des « risques de troubles à l’ordre public en cas de rencontre entre les deux cortèges » pour sanctuariser toute la Presqu’île et invisibiliser ainsi les manifestant.e.s en les envoyant loin du centre-ville", explique l’Assemblée Gilets Jaunes - Lyon et environs. Cette dernière n’ayant pas réussi à trouver d’accord avec le collectif Palestine 69 "pour tenter de trouver un arrangement permettant aux deux évènements de se tenir entre Bellecour et Terreaux", les Gilets jaunes lyonnais ont décidé d’avancer leur anniversaire.

Un rassemblement non déclaré

Celui-ci devrait être célébré par un rassemblement non déclaré en préfecture organisé ce vendredi soir à partir de 20h30 sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Dans un message partagé sur Facebook, l’Assemblée des Gilets jaunes Lyon et environs y invite "l’ensemble des collectifs militants avec qui nous avons lutté durant cette année 2023". Les noms du Comité des luttes de Lyon, des syndicats de cheminots, d’Extinction Rebellion, de Youth for climat, des soulèvements de la terre ou encore de l’Attac sont notamment évoqués.

Le lendemain, deux rassemblements seront toutefois organisés en dehors de Lyon. Sur le rond-point de la zone commerciale de Givors à 10h30 et sur le rond-point des chantiers à Villefranche-sur-Saône-Saône à 10 heures.