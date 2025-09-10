À Vénissieux, un départ de feu évité de justesse dans un immeuble de seniors

Un bac de tri a pris feu lundi soir dans le local poubelles d’une résidence pour personnes âgées, boulevard Croizat. L’incident, rapidement maîtrisé, nourrit la colère des habitants déjà confrontés à l’insécurité.

Lundi 8 septembre, vers 21 h, une poubelle jaune a été incendiée dans le local d’une résidence senior de Vénissieux, rapportent nos confrères du Progrès. L’accès avait été bloqué par un chariot. Depuis son balcon, une résidente a aperçu les flammes et, aidée de deux jeunes voisins, a déplacé le bac à l’écart avant d’éteindre partiellement l’incendie. Les pompiers sont ensuite intervenus, mais la poubelle était déjà détruite.

Si l’incident n’a pas fait de blessés, il suscite de vives inquiétudes parmi les résidents, dont plusieurs à mobilité réduite. "On a évité un drame", souffle une habitante à nos confrères. Dans un quartier marqué par le narcotrafic et des fusillades cet été, ce nouvel épisode renforce le sentiment d’abandon des riverains.