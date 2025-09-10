Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

À Vénissieux, un départ de feu évité de justesse dans un immeuble de seniors

  • par La Rédaction

    • Un bac de tri a pris feu lundi soir dans le local poubelles d’une résidence pour personnes âgées, boulevard Croizat. L’incident, rapidement maîtrisé, nourrit la colère des habitants déjà confrontés à l’insécurité.

    Lundi 8 septembre, vers 21 h, une poubelle jaune a été incendiée dans le local d’une résidence senior de Vénissieux, rapportent nos confrères du Progrès. L’accès avait été bloqué par un chariot. Depuis son balcon, une résidente a aperçu les flammes et, aidée de deux jeunes voisins, a déplacé le bac à l’écart avant d’éteindre partiellement l’incendie. Les pompiers sont ensuite intervenus, mais la poubelle était déjà détruite.

    Si l’incident n’a pas fait de blessés, il suscite de vives inquiétudes parmi les résidents, dont plusieurs à mobilité réduite. "On a évité un drame", souffle une habitante à nos confrères. Dans un quartier marqué par le narcotrafic et des fusillades cet été, ce nouvel épisode renforce le sentiment d’abandon des riverains.

    à lire également
    gendarme
    Les gendarmes immobilisent une camionnette avec une défaillance majeure

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    Les gendarmes immobilisent une camionnette avec une défaillance majeure 13:56
    À Vénissieux, un départ de feu évité de justesse dans un immeuble de seniors 13:08
    Festival d’Ambronay : Il était une fois dans l’Ain 12:22
    En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : un rassemblement place Guichard, neuf interpellations 11:59
    Le Sucre
    Le Sucre dévoile ses nouveaux formats pour la rentrée 11:35
    d'heure en heure
    L'oréal
    Journée du patrimoine : le groupe l'Oréal ouvrira les portes de son centre de recherche à Lyon 10:56
    nouveau front populaire lyon
    "Ministre illégitime" : les réactions des députés de Lyon à la nomination de Sébastien Lecornu 10:11
    Kohleria allenii
    Lyon : un marché aux plantes rares organisé au parc de la Tête d'Or 09:35
    Vallée de la chimie
    Industrie chimique : l'Auvergne-Rhône-Alpes se classe deuxième région française en termes d'emplois 09:08
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : dix hommes jugés pour des braquages d'armureries en Suisse 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 08:14
    Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:54
    Un temps sec et agréable ce mercredi à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut