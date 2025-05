Les fonctionnaires manifesteront ce mardi en vue du budget 2026

Mardi 13 mai, les fonctionnaires manifesteront en vue du budget 2026 et de ses répercussion sur l'emploi public. A Lyon, le cortège partira de la place Guichard (3e) à 11h.

Mardi 13 mai, de nouvelles manifestation en vue du budget 2026 se tiendront à Lyon et dans tous l'hexagone. L'appel a été lancé par les organisations syndicales CGT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et Unef du Rhône. Ces derniers alertent sur "l'orientation choisie par le gouvernement", en vue du budget 2026 et sur ses répercussions sur l'emploi public et les missions de service public.

Les syndicats revendiquent notamment : "des moyens à la hauteur des missions des services et politiques publics", "des créations d’emplois", ou encore "l'augmentation du point d'indice." Selon eux, la journée d'action pourrait se transformer en grève.

La manifestation partira de la place Guichard à 11h avec un point d'arrivé fixé au quai Agagneur. Le parcours traversera la rue de Créqui, le cours Lafayette et la rue Rablais.

