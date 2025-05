Les motards en colère manifesteront ce samedi contre les ZFE

La fédération française des motards en colère annonce une mobilisation ce samedi 17 mai contre les zones à faible émission.

Les motards veulent faire entendre leur voix et dénoncer les zones à faible émission à Lyon. Dans un communiqué de presse, la fédération française des motards en colère (FFMC) annonce une mobilisation ce samedi 17 mai sur la place Bellecour à partir de 14h. Une manifestation "contre les zones à faible émission, mesure d'exclusion, mesure antisociale".

La FFMC est soutenue dans cette initiative par le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Ce mouvement qui se dit apolitique, réuni une trentaine d'associations et collectifs de riverains et dénonce depuis plusieurs mois les projets d'aménagement de la Ville et de la Métropole de Lyon.