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Les quatre députés de Lyon du nouveau front populaire. (@Marie-Charlotte Garin sur X)

Ces députés de Lyon interpellent le Premier ministre pour défendre les médias locaux

  • par V.G.

    • Quatre députés lyonnais de gauche demandent au gouvernement d'agir face aux difficultés économiques de la presse locale. Ils alertent sur les conséquences des restructurations annoncées au Progrès et de la mise en vente de BFM Lyon.

    Les députés lyonnais Sandrine Runel (PS), Boris Tavernier (Ecologiste), Marie-Charlotte Garin (Ecologiste) et Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) appellent, dans un communiqué de presse commun, le Premier ministre à soutenir les médias locaux, confrontés selon eux à une crise sans précédent.

    Dans leur communiqué, les quatre élus rappellent que le groupe EBRA, propriétaire du Progrès, a annoncé un plan de départs volontaires de 400 salariés à l'échelle nationale, tandis que CMA Media cherche, à l'instar des autres locales du groupe, un repreneur pour BFM Lyon, sous peine de fermeture d'ici fin 2026.

    Les parlementaires dénoncent une "fragilisation des médias locaux, acteurs incontournables de la vie de nos concitoyens" et s'inquiètent de voir l'information de proximité remplacée par les réseaux sociaux. "Sommes-nous condamnés, à terme, à ce que l'arène médiatique ne se cantonne qu'aux réseaux sociaux où la rumeur devient l'information ?", interrogent-ils.

    Ils demandent au gouvernement un soutien renforcé aux médias locaux, mais aussi une évolution des règles de la publicité locale afin de mieux les protéger face à la concurrence des grandes plateformes numériques.

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