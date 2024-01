Prix des cigarettes, excès de vitesse... Ce qui change au 1er janvier

Ce lundi 1er janvier marque plusieurs changement dans la vie quotidienne des Français. Lyon Capitale fait le point.

Lancement du leasing électrique, revalorisation du SMIC ou encore fin des pertes de points pour les "petits" excès de vitesse, Lyon Capitale fait le point sur les changements du 1er janvier.

La fin des retraits de points pour les "petits" excès de vitesse

La mesure avait à l'époque fait polémique lors de son annonce par Gérald Darmanin. Dès 2024, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par la perte de points sur le permis de conduire. Les amendes forfaitaires restent toutefois applicables.

Revalorisation du SMIC et de la gratification des stages

Le SMIC est revalorisé de 1,13 % soit une augmentation de 15 € net par mois, atteignant ainsi 1 398,69 € pour un temps plein. Le brut horaire passe de 11,52 à 11,65 €.

La gratification des stages est également augmentée, elle atteindra 4,35 € par heure contre 4,05 € en 2023.

Les pensions de retraites revalorisées

Les retraites du régime général vont elles aussi augmenter à partir du 1er janvier. Une revalorisation de 5,3 % a été décidée "pour faire face à l'évolution des prix à la consommation", explique l'Assurance retraite. L'allocation de solidarité aux personnes âgées connaîtra la même revalorisation.

Lancement du leasing électrique

La gouvernement met en place une offre de location longue durée de voitures électriques à 100 € par mois. L'objectif est de permettre aux ménages les plus modestes de passer à l'électrique. L'offre est proposée sous conditions : il faut être majeur, domicilié en France, disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail et effectuer plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle.

Arrêt maladie pour fausse couche

Les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse bénéficieront d'un arrêt maladie sans jour de carence. L'objectif est d'offrir un soutien adéquat aux femmes confrontées à cette situation en leur permettant de prendre le temps de se remettre physiquement et émotionnellement.

Les tickets-restaurants toujours utilisables pour faire ses courses

L’assouplissement des règles d’utilisation du titre-restaurant, qui permet d’acheter des produits alimentaires non directement consommables, est maintenu jusqu’au 31 décembre 2024. Les produits non-alimentaires et l'alcool restent exclus.

La ZFE étendue à Lyon

Déjà en vigueur à Lyon, Caluire-et-Cuire, en passant par les parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situées à l’intérieur du périphérique, la Zone à faibles émissions (ZFE) de l’agglomération lyonnaise va être étendue au 1er janvier 2024.

le périmètre de la ZFE englobera désormais la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay. Un temps envisagée, l'extension de la ZFE à une vingtaine de communes de l’Est et du Sud de Lyon a, elle, été abandonnée.