Mort d'Axelle Dorier, l'avocat de l'accusé menacé de mort : "C'est un appel au meurtre !"

David Metaxas, avocat de Youcef Tebbal, condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé mortellement Axelle Dorier, est menacé de mort. Une enquête du parquet de Lyon a été ouverte.

"On va te buter sale batard !", "Une balle pour David Metaxas, avocat de la vermine!", "On va te flinguer batard sale fils de putain", "Ce ne sont pas des menaces mais un avertissement. A Lyon, nous sommes chez nous ! Va vite porter plainte, les salopes de juges rouges sont aussi sur la liste. On a trop attendu et l'heure de débarasser (sic) la France de la vermine est venue !"...

Suites aux nombreuses menaces de mort reçues "par mail, courrier et sur les réseaux sociaux", David Metaxas avocat de Youcef Tebbal, condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé mortellement sans s'arrêter Axelle Dorier, 23 ans, a porté plainte. "Je me suis réduit à déposer plainte auprès du parquet, sous l'impulsion du parquet général qui me l'a demandé".

L'ultra droite en embuscade ?

Le procureur de la République a ouvert une enquête, confiée à la Sûreté départementale du Rhône. "La dernière menace de mort est très ciblée : une photo de moi avec une cible sur le front, explique David Metaxas. C'est un appel au meurtre; en gros, c'est il faut aller le tuer".

"Il s'agit une affaire médiatisée, identifiée dès le départ par les réseaux identitaires (...) donc clairement une campagne raciste" David Metaxas, avocat de Youcef Tebbal

Pour l'avocat de l'accusé, condamné à 12 années de réclusion criminelle pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner, suite à la requalification en homicide involontaire, un délit et non un crime, il s'agit d'une condamnation "équilibrée, d'autant plus équilibre que personne n'a fait appel".

Comment en est-on arrivé à une telle escalade de violence à la fois par les proches de la victime (vitre cassée, probable salut nazi) et de l'accusé (tentative de rentrer dans le tribunal, altercations avec des policiers, qui ont été blessés) ? "Il y a la famille de la victime, dont la souffrance est légitime, ils ont perdu Axelle (...) et il y a la contamination de certains réseaux qui veulent instrumentaliser la justice pour régler leurs comptes". Et d'être plus clair : "ll s'agit une affaire médiatisée, identifiée dès le départ par les réseaux identitaires. Dès juillet 2020, on a eu une sorte de propagande affichant les prénoms des suspects et mettant en opposition au prénom Axelle, donc clairement une campagne raciste ".

L'une des menaces de mort reçue est signée du "Comité Charles Martel", un groupe terroriste d'extrême-droite a l'origine de la mort d'au moins six personnes dans les années 1970.