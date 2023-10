Les chiffres records du salon de l'automobile de Lyon

Avec une hausse de 17% de visiteurs, le salon automobile de Lyon s'impose comme l'une des incontournables en la matière.

Du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre, s'est tenu à Lyon Eurexpo, le 40e salon de l'automobile de Lyon.

GL Events, organisateur du salon avait tablé sur 65 000 visiteurs. Il y en a eu plus de 76 000. 76 174 personnes pour être précis, soit une augmentation de 17% par rapport à la dernière édition.

Une flambée du visitorat qui s'explique par la présence de plus de cinquante marques qui avaient fait le déplacement à Lyon, dont les leaders du marché du véhicule électrique. Ce qui fait dire aux organisateurs que Lyon est "le premier salon européen en termes de marques".

Si le bilan pour cette 40e édition du salon automobile de Lyon est si bonne, c'est, semble-t-il, que le salon a su tirer son épingle du jeu : le rendez-vous phare de Genève s'expatriant à Doha et le salon de Munich (qui s'est tenue début septembre) n'ayant accueilli que dix-sept marques.

C'est aussi par sa singularité et son repositionnement stratégique, opéré en 2015. Les stands cathédrales et les installations XXL ont fait place à des stands de 100 m2 à 600 m2, homogènes et uniformes. La presse spécialisée parle,de "retour aux salons à visage humain". Résultat, les marques sont plus nombreuses à avoir fait le déplacement à Lyon, car tout le monde est logé à la même enseigne. Ce qui pousse les marques à présenter leurs nouveautés : trente-cinq avant-première au public français, un autre record.

"Nous sommes extrêmement fiers de ce nouveau pas franchi pour notre

événement", explique Anne-Marie Baezner, directrice du salon automobile de

Lyon.

Alternant avec le "Mondial" de Paris, le prochain rendez-vous de Lyon se tiendra en 2025.