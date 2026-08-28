Orages : de nombreuses lignes de bus perturbées dans la métropole de Lyon

Plusieurs lignes de bus TCL sont perturbées ce vendredi en raison d’obstacles sur les routes. Le trafic doit reprendre progressivement jusqu’à 20 heures.

Alors que des rafales de vent atteignant pour certaines 110 km/h ont été enregistrées au sud de Lyon, les lignes de bus de la métropole et de sa ville-centre sont, elles aussi, touchées par ces impressionnantes perturbations orageuses. On fait le point.

Le bus 2, qui relie la Croix-Rousse (4e arr.) au Plateau de Saint Rambert, ne desservira plus les arrêts de Croix-Rousse à Les Esses, pour cause d'un obstacle présent sur le boulevard de la Croix rousse. La reprise de la circulation est estimée à 20 heures. Même situation pour le bus 45 (Croix Rousse - Valdo). Les arrêts de Croix-Rousse à Serin - Saint-Charles ne sont plus desservis. C'est également le cas pour les bus S4A (Croix-Rousse - Clos Jouve - Henon - Croix-Rousse) et et S4B (Croix-Rousse - Hopital Croix-Rousse - Henon - Croix-Rousse). Les intempéries les empêchant de circuler normalement, la circulation devrait reprendre à 20 heures.

Autre perturbation pour le bus 37 (Charpennes - Vaulx O'Hara). En direction de Vaulx O'Hara, les arrêts de Charpennes Charles Hernu à André Philip ne sont plus desservis. En direction de Charpennes Charles Hernu, l'arrêt Charpennes Charles Hernu n'est plus desservi. La reprise de la circulation est estimée à 20 heures, un obstacle est présent sur l'avenue Roger Salengro, à Villeurbanne .

Grégroy Doucet assure que "les sites impactés ont été repérés"



Par l'intermédiaire d'une story postée sur Instagram, le maire de Lyon a assuré qu'un "travail de sécurisation remarquable" était en cours, et que "les sites impactés ont été repérés et sécurisées par les équipes de la Ville de Lyon" notamment sur les quais de Saône, "balisés rapidement pour protéger piétons et cyclistes". Grégory Doucet a également alerté sur "ces épisodes d'une intensité grave" qui "vont se répéter", et invite les Lyonnais à la plus grande prudence.

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Les bus chrono également concernés

Le C12 (Bellecour A. Poncet - Hôpital Feyzin Vénissieux) est impacté ce matin. Les arrêts de Komarov à Minguettes Darnaise ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation. La reprise de la circulation est estimée à 20 heures, la faute à un obstacle présent rue des Martyrs de la Résistance, à Vénissieux .



Conséquence de l'obstacle sur le boulevard de la Croix-Rousse, le bus C13 (Grange Blanche - Montessuy) circule en deux parties. La ligne circule uniquement de Grange Blanche à Saxe - Lafayette puis de Cuire à Montessuy Gutenberg. En direction de Montessuy Gutenberg, les arrêts de Cordeliers à Mailly ne sont plus desservis. En direction de Grange Blanche, les arrêts de Hôpital Croix-Rousse à Cordeliers ne sont plus desservis. La reprise de la circulation est estimée à 20 heures.

Le C18 (Cordeliers - Croix Rousse Nord) ne circulera également plus jusqu'à 20 heures, faute aux intempéries. Le bus C5 est également concerné : les arrêts de Foch à Rillieux Ostérode ne sont plus desservis en raison d'un défaut du système électrique, dû aux intempéries, empêche la ligne de circuler normalement.

Pour connaître l'état du trafic en temps réel, plus d'informations sont disponibles sur le site de TCL.