Actualité
cigarettes buralistes la guillotière lyon
Les buralistes vont manifester à la Guillotière © Hans – Pixabay

Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande

  • par la rédaction

    • Trois hommes ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir transporté 6 486 cartouches de cigarettes, soit plus d’un million de cigarettes.

    Interpellés le 13 novembre dernier sur l’A6, à Dracé, dans le Rhône, trois hommes ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône hier, lundi 17 novembre, pour avoir transporté 6 486 cartouches de cigarettes de contrebande depuis la région parisienne.

    Selon nos confrères du Progrès, les douaniers avaient été alertés par le comportement suspect des trois mis en cause alors au volant de trois fourgons. Contrôlés, les trois hommes étaient bien en possession de 1,3 million de cigarettes portant la mention "made in Turquie".

    À la barre, les trois prévenus, deux frères originaires de Vénissieux et le troisième résidant à Grenoble, ont assuré n’être que de simples chauffeurs et ne rien savoir sur l’origine et la destination de la marchandise. Ils ont finalement été condamnés à 12 mois de prison, dont 4 mois avec sursis simple et à une amende de 240 000 euros. Ils pourront cependant effectuer la partie ferme de leur peine sous bracelet électronique.

    à lire également
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice 12:00
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Métropole de Lyon : neuf entreprises présentent leurs projets d'économie circulaire 11:17
    cigarettes buralistes la guillotière lyon
    Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande 10:45
    police lyon faits divers
    Rhône : une fillette de 4 ans retrouvée morte à Montrottier, victime d'un "infanticide" 10:09
    Les routes électriques, bientôt une réalité en Haute-Savoie ? 09:54
    d'heure en heure
    Collision à L’Arbresle : quatre blessés dont une victime en urgence absolue 09:25
    voiture police faits-divers
    À Rillieux-la-Pape, un ex-détenu interpellé avec 300 g de drogue dans son coffre 08:55
    La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+ 08:22
    Lyon : à qui Aulas reproche-t-il d'avoir "cautionné" les attentats du 13-novembre ? 08:00
    David Metaxas
    Accusations de viols : l'avocat lyonnais David Metaxas placé en garde à vue 07:44
    Pollution à Lyon : on respire toujours bien ce mardi 07:29
    Un mardi ensoleillé mais très frais à Lyon, seulement 8 degrés attendus 07:11
    Emmanuel Giraud
    "On ne trahit pas les gens quand on obtient des victoires sociales", souligne Emmanuel Giraud (PS) 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut