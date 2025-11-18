Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande

Trois hommes ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir transporté 6 486 cartouches de cigarettes, soit plus d’un million de cigarettes.

Interpellés le 13 novembre dernier sur l’A6, à Dracé, dans le Rhône, trois hommes ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône hier, lundi 17 novembre, pour avoir transporté 6 486 cartouches de cigarettes de contrebande depuis la région parisienne.

Selon nos confrères du Progrès, les douaniers avaient été alertés par le comportement suspect des trois mis en cause alors au volant de trois fourgons. Contrôlés, les trois hommes étaient bien en possession de 1,3 million de cigarettes portant la mention "made in Turquie".

À la barre, les trois prévenus, deux frères originaires de Vénissieux et le troisième résidant à Grenoble, ont assuré n’être que de simples chauffeurs et ne rien savoir sur l’origine et la destination de la marchandise. Ils ont finalement été condamnés à 12 mois de prison, dont 4 mois avec sursis simple et à une amende de 240 000 euros. Ils pourront cependant effectuer la partie ferme de leur peine sous bracelet électronique.