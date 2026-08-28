Rhône : des travaux réalisés sur la RD337 et la RD7 la semaine prochaine

Le Département du Rhône lancera des travaux sur la RD337 et la RD7 la semaine prochaine. Des perturbations sont attendues les 1er et 4 septembre.

Comme chaque semaine, le Département du Rhône va mener plusieurs opérations sur ses routes la semaine prochaine. Ce sera notamment le cas mardi 1er septembre sur la RD7, à hauteur d’Ancy, puisqu’une opération de reprofilage de la route sera réalisée. En conséquence, la circulation sera alternée toute la journée.

Le 4 septembre, des travaux de renouvellement de couche de roulement en enrobé seront, cette fois-ci, réalisés sur la RD337, sur la commune des Ardillats. La route sera fermée à la circulation le temps des opérations. Le coût des travaux est estimé à plus de 87 000 euros par la collectivité.

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