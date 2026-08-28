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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux réalisés sur la RD337 et la RD7 la semaine prochaine

  • par LR

    • Le Département du Rhône lancera des travaux sur la RD337 et la RD7 la semaine prochaine. Des perturbations sont attendues les 1er et 4 septembre.

    Comme chaque semaine, le Département du Rhône va mener plusieurs opérations sur ses routes la semaine prochaine. Ce sera notamment le cas mardi 1er septembre sur la RD7, à hauteur d’Ancy, puisqu’une opération de reprofilage de la route sera réalisée. En conséquence, la circulation sera alternée toute la journée.

    Le 4 septembre, des travaux de renouvellement de couche de roulement en enrobé seront, cette fois-ci, réalisés sur la RD337, sur la commune des Ardillats. La route sera fermée à la circulation le temps des opérations. Le coût des travaux est estimé à plus de 87 000 euros par la collectivité.

    Lire aussi : Lyon : le métro D interrompu plusieurs soirs dès septembre pour cause de travaux

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