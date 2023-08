Les musées en région : les chaussures délirantes de Romans

Niché au cœur de l’ancien couvent de la Visitation (construit du XVIIe au XIXe siècle), entouré de jardins à la française et classé monument historique, le musée de la Chaussure de Romans mêle balades et découvertes originales durant tout l’été.

Vitrine de l’industrie et du savoir-faire romanais, il nous fait découvrir la créativité et les techniques de grands chausseurs tels Roger Vivier, Stéphane Kélian ou Charles Jourdan.

Sandale en papyrus de l'Égypste antique

Allant de la sandale égyptienne à la sneaker, des chopines de la Renaissance aux talons aiguilles, en passant par l’escarpin girafe, la chaussure poisson et le derby tressé, les modèles exposés traversent des siècles d’histoire de la mode – la sandale égyptienne en fibre de papyrus a plus de 3000 ans – tandis que d’autres, plus actuels, sont complètement fous à l’image du bottillon Louboutin, une version détournée et féminisée de la basket de sport.

Bottillon Louboutin

Exposition permanente – Musée de la Chaussure de Romans

www.museedelachaussure.fr