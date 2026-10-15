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Photo d’illustration. DR

Lyon-Grenoble : 110 millions d'euros de travaux annoncés par la SNCF pour réduire les retards

  • par V.G.
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    • Alors qu'un TER sur cinq circule avec au moins cinq minutes de retard sur la ligne Lyon-Grenoble, la SNCF annonce un vaste programme de modernisation des infrastructures d'ici 2031.

    Une ligne "malade" qui nécessite d'importants investissements. En déplacement à Grenoble mercredi 14 octobre, le PDG de la SNCF, Jean Castex, a annoncé une enveloppe de 110 millions d'euros pour améliorer la fiabilité de la liaison ferroviaire entre Lyon et Grenoble, rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré.

    Une annonce qui intervient alors que 20 % des TER accusent au moins cinq minutes de retard sur cet axe particulièrement fréquenté. Selon la SNCF, près de 40 % des perturbations sont liées à l'état des infrastructures, notamment des rails, des aiguillages et des passages à niveau.

    Des travaux jusqu'en 2031

    Le programme prévoit notamment le renouvellement des voies entre Grenoble et Voiron en 2027, pour un montant de 12 millions d'euros. Des interventions sont également programmées sur la signalisation et les équipements de surveillance. Ces investissements s'ajoutent aux 43 millions d'euros déjà engagés entre 2023 et 2025.

    Si ces chantiers doivent permettre d'améliorer progressivement la ponctualité des trains, Jean Castex a prévenu qu'ils entraîneraient aussi des perturbations temporaires pour les voyageurs.

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