Leïla Ben Mahfoud, étudiante à l'Université Jean Monnet, fait partie des 14 finalistes lyonnais du concours "Ma thèse en 180 secondes". Il propose une thèse sur ses recherches sur la physique du solide.

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !

A l'occasion de la finale lyonnaise qui se tiendra à Lyon le 24 mars prochain, dans le Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon (inscriptions ici) Lyon Capitale - partenaire média de l'événement régional, national et international - vous présente les 14 candidats lyonnais du concours.

Nom/Prénom

Ben Mahfoud Leila

Établissement

Université Jean-Monnet de Saint-Etienne

Thématique de son sujet de thèse

Physique du solide, Laser ultra-court, physique quantique

Intitulé de son sujet de thèse

Dynamique structurale de l’interaction laser ultrabref-solide à l’échelle de l’atome par des méthodes ab initio

Son parcours en 5 dates

Ce n’est pas évident de sélectionner quelques dates qui pourraient décrire un parcours. J’ai fait ma licence de physique fondamentale à Orsay et obtenu un Master 2 en physique à Lyon 1. Cette thèse a été un parcours fait de belles rencontres, de réussites, mais aussi de mauvaise rencontre et d’échecs à qui je dois tout d’ailleurs ! C’est dans les échecs que j’ai appris, grandi, que j’ai rebondi et ce sont eux qui m’ont permis de me déployer encore plus.

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Ma thèse a consisté à sonder les processus d’interaction d’un laser ultra-court avec différents solides. Tout l’enjeu était alors de mieux comprendre les résultats des expériences, d’établir les conditions d’un changement d’état de la matière sous l’impulsion d’un laser et puis surtout de mener une réflexion approfondie sur la compréhension des mécanismes microscopiques.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’aime la physique du solide et j’apprécie le domaine des lasers ultra-rapides. C’était assez naturel de faire ce choix. Dans mon domaine de recherche, les interactions entre théoriciens et expérimentateurs sont fréquentes et c’était de cette manière que je souhaitais travailler.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Parce que j’aime le challenge et j’aime aussi me réinventer ! C’est une très belle opportunité pour partager de beaux moments. Et puis après cette pandémie, j’ai plus que jamais des envies d’ailleurs et d’aventures !

Comment appréhendez-vous cette finale?

Je l’appréhende plutôt bien ! J’espère m’amuser et donner de ce que je suis.

