Nom/Prénom

Maëlle Moranges

Établissement

Université Claude Bernard Lyon 1, CRNL, CNRS

Thématique de son sujet de thèse

Neuro-informatique

Intitulé de son sujet de thèse

Variabilité émotionnelle et variabilité neurophysiologique dans la perception olfactive : étude par l’intelligence artificielle

Son parcours en 5 dates

2013-2016 : Licence « Mathématiques et Informatiques du Vivant »

2016-2018 : Master « Bioinformatique Moléculaire » avec une spécialisation dans le domaine de l’Intelligence Artificielle

2018-2019 : Ingénieur R&D Data scientist dans la start-up Aryballe Technologies

2020 : Début de mon doctorat en neurosciences

2021 : Mes premiers pas dans la médiation scientifique avec l’association Démesures, la chaine youtube 99sec, la Scientific Game Jam, le workshop « ComSciCon » et la formation/colloque « Science & you » .

L’objet de votre thèse en 3 lignes

Je cherche à comprendre comment les émotions se manifestent dans notre cerveau. J’essaie de découvrir comment se caractérisent les différentes émotions et je regarde si leurs effets neurologiques diffèrent d’un individu à l’autre. Pour parvenir à mes fins, je m’allie avec des algorithmes bien plus « intelligents » que moi.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Pendant mes études, je me suis spécialisé en Intelligence Artificielle (IA). Alors que les offres de thèse en IA appliquées au marketing et à l’industrie sont affluentes, celles qui proposent d’utiliser l’IA pour résoudre des questions neurologiques me semblait beaucoup plus signifiantes et promesse de découvertes intéressantes.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Depuis toute petite, je suis très fan de la vulgarisation scientifique sous toutes ses formes (livres, vidéos, podcasts, jeux etc.). Aujourd’hui, en tant que scientifique, j’aimerais pouvoir, moi aussi, apporter ma pierre à l’édifice en partageant quelques connaissances avec le grand public. Le faire en 180 secondes est un véritable challenge que je suis ravie de relever.

Comment appréhendez-vous cette finale?

J’appréhende cette finale avec un mélange de stress et d'excitation. J'ai hâte de partager ma thèse avec le public et j’espère satisfaire sa curiosité scientifique.