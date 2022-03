Nathalie Vallet-Renart, étudiante à l'Université Jean Moulin, fait partie des 14 finalistes lyonnais du concours "Ma thèse en 180 secondes". Elle présentera ses travaux sur la qualité des relations en milieu professionnel.

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !

A l'occasion de la finale lyonnaise qui se tiendra à Lyon le 24 mars prochain, Lyon Capitale vous présente les 14 candidats lyonnais du concours.

Nom/Prénom

VALLET-RENART Nathalie

Établissement

Université Jean Moulin Lyon 3

Thématique de son sujet de thèse

la qualité des relations en milieu professionnel

Intitulé de son sujet de thèse

Les relations au prisme de la délicatesse : situations impactées par un cancer en milieu professionnel

Son parcours en 5 dates

1986 DEUG Lettres Modernes (Paris IV Sorbonne)

1987 Entrée dans le monde du travail

2010 Un cancer

2013 Cofondatrice d’Entreprise et Cancer (www.entreprise-cancer.fr)

2018 M2 Ethique, sciences, santé et société (Université Paris Sud)

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Il s’agit d’étudier, d’un point de vue philosophique et managérial, la bonne distance tant recherchée dans la relation et lorsqu’une situation sensible surgit. Qu’est-ce alors qu’être proche en milieu professionnel ? Quelles sont les conditions de cette proximité ? Le prisme de la délicatesse sera la ligne conductrice de cette recherche terrain.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

La représentation du cancer est liée à la mort, même si vivre et travailler avec ou après un cancer concerne un grand nombre de personnes. C’est un sujet d’actualité dont les entreprises s’emparent. Je voulais accompagner cette ouverture en donnant à réfléchir avec une approche philosophique tout en restant ancrée dans le terrain avec les sciences de gestion.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Cet exercice de synthèse est redoutable. Il oblige à aller à l’essentiel et à le présenter de manière à ce qu’il soit compris par tous. Il s’agit d’interpeller, donc de donner une chance à un sujet d’actualité de marquer les esprits... et d’infuser.

Comment appréhendez-vous cette finale?

Avec joie !J’ai envie de partager mon sujet. Et j’espère que je saurai toucher le plus grand nombre.

