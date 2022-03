Steve Papa, étudiant à l'Université Jean Monnet, fait partie des 14 finalistes lyonnais du concours "Ma thèse en 180 secondes". Il propose une thèse sur ses recherches sur la texturation multifonctionnelle par laser femtoseconde.

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !

A l'occasion de la finale lyonnaise qui se tiendra à Lyon le 24 mars prochain, dans le Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon (inscriptions ici) Lyon Capitale - partenaire média de l'événement régional, national et international - vous présente les 14 candidats lyonnais du concours.

Nom/Prénom

Papa Steve

Établissement

Université Jean Monnet ; Inserm U1059 – SAINBIOSE

Thématique de son sujet de thèse

Biologie

Intitulé de son sujet de thèse

Texturations multifonctionnelles par LASer femtoseconde, de surfaces à base titane pour IMPlants dentaires : favoriser l’ostéointégration et éviter la contamination bactérienne.

Son parcours en 5 dates

2014 : Baccalauréat S-SVT

2017 : Licence SVT mention Biologie Cellulaire et Physiologie

2019 : Master Biologie Santé mention Microenvironnement Cellulaire et Pathologies

Octobre 2020 : Début de thèse en biologie

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Améliorer les implants dentaires actuels en se combinant sur 2 éléments : l’impact de la nano topographie d’une surface sur l’adhésion des cellules et bactéries ; et la capacité du laser femtoseconde à réaliser des nano texturations de manière précise, contrôlée et industrialisable.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai un intérêt pour les thématiques translationnelles, de plus celle-ci reprenait l’aspect multidisciplinaire que j’avais déjà pu expérimenter en stage de master 2, et que je trouve particulièrement motivant.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

C’est une occasion de se confronter à l’exercice difficile de la vulgarisation scientifique. Il est très facile d’expliquer à des collègues un projet, mais c’est nettement plus compliqué de l’expliquer à sa mère ou à quelqu’un qui prendra encore moins de temps pour vous écouter. En réalité, 180 secondes, c’est le timing que vous avez pour vulgariser avant de perdre l’attention de votre interlocuteur.

Comment appréhendez-vous cette finale?

Avec beaucoup d’enthousiasme, c’est déjà très intéressant professionnellement et personnellement d’avoir la chance de participer à un évènement comme celui-ci, on verra la suite le jour J !

