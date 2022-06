Législatives dans le Grand Lyon : la 7e circonscription à la loupe

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous présente les candidats et les forces politiques en présence dans la 7e circonscription du Rhône composée de la ville de Rillieux-la-Pape, Bron ou Vaulx-en-Velin.

La géographie de la 7e circonscription

120 519 habitants

La circonscription est composée de Rillieux-la-Pape, Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village.

Les candidats dans la 7e circonscription

Anissa Khedher (Renaissance), Alexandre Vincendet (LR), Abdelkader Lahmar (Nupes), Tiffany Joncour (RN), Geneviève Lucchesi (Reconquête), Monia Bouguerra (DIV), Alain Vachon (DIV), Nordine Gasmi (DIV), Anna Papa (DVD), Izzet Doganel (DVC), Thomas Spreux (DXG), Stéphane Gomez (PS), Rachid Lounes (ECO), Charlotte Bouhila (ECO)

La députée sortante : Anissa Khedher (LREM)

Résultat du premier tour de l’élection présidentielle de 2022

Jean-Luc Mélenchon : 37,5 % - Emmanuel Macron : 24,5 % - Marine Le Pen : 15,5 % - Éric Zemmour : 6,8 % - Yannick Jadot : 4,1 % - Valérie Pécresse : 3,9 %

Résultat du premier tour de l’élection législatives de 2017

Anissa Khedher (LREM) 32,08% - Alexandre Vincendet (LR) 21,81% - Andrea Kotarac (LFI) 13,34% - Jean-Marie Nicolas (FN) 11,41% - Renaud Gauquelin (PS) 9,93% - Pierre Tchétché (EELV) 3,37% - Paul Boghossian (PCF) 2,58%

Les enjeux

Dans cette circonscription, l’abstention au sein des quartiers populaires façonnera le scrutin. Au premier tour de l’élection présidentielle, le regain de participation avait pleinement profité à Jean-Luc Mélenchon. À Vaulx-en-Velin, il avait notamment recueilli plus de 50 % des suffrages. Un retour de l’abstention pourrait favoriser la députée sortante Anissa Khedher. Dans cette circonscription, Nupes a d’ailleurs investi Abdelkader Lahmar, responsable du collectif On s’en mêle qui incite les habitants des quartiers populaires à ne plus se détourner des bureaux de vote. Si Alexandre Vincendet avait un temps envisagé de se présenter sous les couleurs de la majorité, le maire de Rillieux-la-Pape n’a pas réussi à se dessiner une porte de sortie et mène campagne pour Les Républicains. En 2017, il s’était incliné de justesse face à Anissa Khedher. Cinq ans après, sa présence au second tour semble plus incertaine.