Législatives : à Tassin, le "tabou" du vote RN pour les électeurs de droite

Au soir des élections européennes, le 9 juin dernier, le Rassemblement national a créé la surprise à Tassin-la-Demi-Lune en arrivant en tête du scrutin avec 21,59 %, suivi par Valérie Hayer (20,29 %) d’une centaine de voix.

Une première dans l'histoire de la ville, historiquement ancrée à droite. En 2019, la liste de la majorité présidentielle et Nathalie Loiseau avaient obtenu 33,35 % des voix, le Rassemblement national n'arrivant qu'à la quatrième place, derrière LR et les écologistes, avec 13,64 %.

Un vote "tabou"

Dans la commune ce mardi matin, à l’évocation des élections passées, les Tassilunois semblent encore sonnés. "Ça me surprend énormément, ça ne correspond pas à la ville de Tassin. Oui, je connais des gens qui ont voté pour le Rassemblement national, mais un score aussi important…", confie Josette, retraitée. Une commerçante ajoute : "J’en discutais ce matin avec un collègue, et j’avoue qu’on ne comprend pas. Le vote RN est tabou ici." Tellement "tabou" qu'aucun riverain interrogé n'a souhaité dévoiler son vote. Juliette et Richard, par exemple, vivent à Tassin-la-Demi-Lune depuis plus de 20 ans. Pour eux, "les gens en ont marre", et "ne votent pas forcément pour Marine Le Pen, mais contre Emmanuel Macron et contre sa politique."

Un vote sanction qui pourrait se confirmer lors des prochaines élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. "C’est vrai que les élections législatives sont plus concernantes parce qu’elles sont plus proches de nous, mais quoi qu’il en soit, les gens sont déterminés à voter pour le RN", ajoute Richard. Dans la 12e circonscription, dans laquelle se trouve Tassin-la-Demi-Lune, le député sortant Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble) est à nouveau candidat. Il avait remporté les précédentes élections en 2022 avec 62,92 % des voix.

Le RN en tête aux européennes dans la 12e circonscription

Le maire de la commune, Pascal Charmot (LR) a également annoncé qu’il était candidat, "mais il a très peu de chances à mon avis. C’est même très surprenant qu’il se soit porté candidat", explique encore Josette. Pour d’autres, l’hésitation persiste. "On a très peu de recul, peu de temps pour réfléchir alors que je suis encore en pleine réflexion", déclare Michelle, également retraitée et habitante de la commune.

Des élections qui arrivent vite et un climat qui inquiète Wafa, d’origine marocaine. "Je suis d'origine marocaine, j’ai l’impression de bien m’entendre avec les gens, mais en fait on se rend compte qu’ils ne veulent pas de nous", confie-t-elle désabusée. "On est un pays multiculturel, c’est beau la mixité. Pourquoi est-ce que l’on nous divise alors qu’on pourrait tous se rassembler ?"

Parmi les autres communes de la 12e circonscription, le Rassemblement national est arrivé en tête du scrutin à Saint-Genis-Laval (22,58 %), Irigny (29,94 %) et Oullins-Pierre-Bénite (22,31 %). À Saint-Foys-lès-Lyon, la liste de la majorité est arrivée en tête avec 22,03 %.

