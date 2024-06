Le maire de Tassin-la-Demi-Lune, candidat LR aux élections législatives

Info Lyon Capitale. Le maire de Tassin-la-Demi-Lune devrait être candidat Les Républicains aux élections législatives anticipées sur la 12e circonscription du Rhône.

Selon nos informations, le parti Les Républicains a choisi d'envoyer le maire de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot, pour être candidat aux élections législatives anticipées sur la 12e circonscription du Rhône. Le fervent opposant à la Métropole de Lyon et son président écologiste Bruno Bernard a multiplié les sorties médiatiques ces derniers mois, et se serait même positionné au sein des Républicains, pour briguer la Métropole en 2026.

Lire aussi :

Le maire de Tassin pourrait bénéficier d'un contexte électoral relativement favorable à la droite dans cette circonscription où le Rassemblement national a recueilli plus de 22 % des voix et où les Républicains sont arrivés en 3e position avec plus de 15 % des suffrages exprimés. A noter qu'au niveau national, Eric Ciotti semble se rapprocher d'un accord avec le RN et Reconquête pour former une union des droites. Dans le Rhône, cette ligne n'est pour l'heure pas totalement assumée.

Plusieurs cadres du parti ne souhaitent pour l'heure pas s'exprimer sur ce probable accord. "On envoie 14 candidats sur les 14 circonscriptions", se contente de glisser un élu LR de premier plan dans le Métropole. Béatrice de Montille, qui devrait de son côté être investie dans la 3e circonscription confie à Lyon Capitale vouloir porter une ligne "ni Macron, ni RN".

Lire aussi :