Mort de Quentin à Lyon : quatre suspects interpellés, dont l’assistant parlementaire Jacques-Élie Favrot

Quatre hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés ce mardi 17 février dans le cadre de l’enquête ouverte après la mort du militant nationaliste, Quentin Deranque, à Lyon.

Quatre personnes suspectées d’être impliquées dans la mort du militant nationaliste Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi 17 février, révèlent nos confrères de BFM. Il s’agirait de quatre hommes d’une vingtaine d’années, dont l’assistant parlementaire du député France Insoumise Raphaël Arnault, Jacques-Élie Favrot et le militant de la Jeune Garde Adrian B., proche du député. Les interpellations ont eu lieu peu après 18 heures.

Plus tôt aujourd’hui, cinq des six principaux suspects avaient d’ores et déjà été identifiés par les forces de l’ordre. Certains étaient fichés S pour leur appartenance au groupuscule antifasciste la Jeune Garde, co-fondé par Raphaël Arnault et Jacques-Élie Favrot en 2018.

Pour rappel, une enquête pour "homicide volontaire" ainsi qu’une enquête délictuelle pour "violences aggravées par trois circonstances : réunion, masqués et porteurs d'armes" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un délit" ont été ouvertes.

Lundi lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, avait indiqué que l’étudiant de 23 ans avait été agressé "à de très nombreuses reprises par au moins six individus". L’autopsie avait ensuite révélé des blessures à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur et une fracture temporale droite à la tête.

Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : une nouvelle vidéo précise les circonstances des violences