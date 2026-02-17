Actualité
Tiffany joncour
Tiffany Joncour, déléguée départementale du Rassemblement national.

Mort de Quentin Deranque à Lyon : le RN demande la dissolution de "l'ensemble des organisations violentes"

  • par Loane Carpano

    • Suite à la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, la députée RN du Rhône, Tiffany Joncour demande à l'Etat de "dissoudre l’ensemble des organisations violentes".

    Suite à la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, lynché à mort lors d'un affrontement entre un groupe d'ultra gauche et d'ultra droite, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, demande à l'Etat d'agir "immédiatement" pour "dissoudre l’ensemble des organisations violentes, poursuivre leurs reconstitutions et mettre un terme définitif à toute complaisance envers les groupes d’extrême gauche qui menacent la sécurité des Français et les fondements mêmes du débat démocratique."

    "Récupération politique"

    Présente à l'Assemblée Nationale pour les QAG (questions au gouvernement) ce mardi 17 février, la députée du rassemblement national en a également profité pour dénoncer, selon elle, la responsabilité politique et les prises de position des Insoumis :"Les relais assumés de ces mouvements ainsi que les symboles affichés publiquement par certains élus (...)participent à cette banalisation", a-t-elle affirmée, en faisant référence au tee-shirt en soutien de la Jeune Garde, portée par la députée Insoumise et candidate aux municipales de Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi en novembre dernier.

    De leur côté, les Insoumis nient leur implication dans le drame et dénoncent "une récupération politique".

    Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : "Il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là dans les établissements"

