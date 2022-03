Du 25 mars au soir, jusqu'au 28 mars au matin, la circulation ne sera pas possible sous le tunnel de Fourvière.

Pour des travaux de maintenance et d'entretien, le tunnel de Fourvière et les viaducs de Pierre-Bénite seront fermés à la circulation du 25 mars à 20h30 au 28 mars à 5 heures du matin. Les voitures ne pourront pas s'engager dans les deux sens de circulation entre la porte de Valvert, au nord de Lyon, et l'échangeur M1 de la M7, au sud.

"Néanmoins, en cas de conditions météorologiques défavorables, le chantier sur les ouvrages de Pierre-Bénite pourra être reporté à l’un des deux week-ends suivants", explique la Métropole de Lyon. Des déviations seront mises en place.