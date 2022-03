Lyon : des CRS récompensés d'une médaille pour leur bravoure

Cinq CRS de Lyon ont été récompensés de la médaille de l'engagement. Un véritable honneur pour les policiers.

Les faits se sont déroulés le 8 décembre 2020 à Lyon. Pendant la manifestation lyonnaise contre la loi dite de "sécurité globale", cinq policiers secourent un homme. Comme le relate l'un d'entre eux, "mon collègue Laurent voit un homme tomber dans le métro. Il détecte tout de suite une urgence vitale et commence le massage." Pris en charge par le SAMU, l'homme subit une opération à coeur ouverte.

Un acte de bravoure récompensé

L'homme âgé de 54 ans est tiré d'affaire. Un sauvetage rendu possible grâce au sang-froid et à l'entraînement de ces forces de l'ordre. En effet parmi les cinq policiers, deux sont "nageurs sauveteurs l'été et ont ainsi formés pour les gestes de premiers secours." Les cinq hommes sont ainsi récompensés d'une médaille par la MGP, mutuelle des forces de l'ordre. "Ces médailles récompensent l’engagement de tous les CRS de France présents en tout temps et en tout lieu depuis 1944. C’est une fierté d’avoir fait partie de la chaîne des secours," rappelle le communiqué de presse.