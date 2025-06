Le tribunal administratif de Lyon suspend le couvre-feu instauré pour les mineurs à Mions

Le tribunal administratif de Lyon a suspendu le 27 juin l’arrêté municipal pris par le maire de Mions afin d’instaurer un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés de 22 heures à 6 heures.

Le maire de la commune de Mions, Mickael Paccaud (LR), avait pris un arrêté le 28 mai dernier instaurant un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés de moins de 17 ans entre 22 heures et 6 heures du matin après une série de dégradations. Saisi par la Ligue des droits de l'Homme le 11 juin, le tribunal administratif de Lyon a, en référé, suspendu cet arrêté le 27 juin dernier, a appris Lyon Capitale, confirmant une information de nos confrères du Progrès.

"Je ne lâcherai rien"

Pour rappel, l’arrêté visait à endiguer les actes de délinquance constatés dans la commune de l’Est lyonnais. "Cette décision, je l’ai prise avec responsabilité, face à une montée en puissance des actes de délinquance, pour protéger la population, protéger les mineurs eux-mêmes, garantir le calme, et permettre à chacun de vivre sereinement à Mions", a expliqué l’édile dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Il indique par ailleurs prendre acte de cette décision, "mais je le dis avec engagement : Je ne me résignerai pas. Je ne lâcherai rien."

Michaël Paccaud assure également que "depuis sa mise en place, nous avons observé une nette amélioration de la situation. Moins de troubles, un apaisement général, et de nombreux habitants me faisant part de leur soulagement. Des parents de mineurs m’ont même remercié de cette décision, leur permettant de les aider dans leur parentalité et autorité."

Le maire de Mions précise enfin qu’il s’adressera de nouveau à ses habitants "dans quelques jours" et "avec de nouvelles annonces, pour le bénéfice des habitants de Mions."

