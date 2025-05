Rhône : le maire de Mions instaure un couvre-feu pour les mineurs de moins de 17 ans 

Mickaël Paccaud, le maire LR de Mions, dans le Rhône, annonce instaurer un couvre-feu interdisant la circulation des jeunes de moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte entre 22 heures et 6 heures.

"Depuis plusieurs semaines, une minorité d'individus mineurs, multiplie les actes de perturbation dans certains secteurs stratégiques de notre commune", écrit en préambule le maire LR de la commune de Mions, Mickaël Paccaud, sur ses réseaux sociaux. L’édile a annoncé hier, jeudi mai 29, instaurer un couvre-feu pour les jeunes de moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte entre 22 heures et 6 heures.

"Comportements agressifs, incivilités, dégradations de biens publics : ces agissements, bien que le fait d'une poignée, portent atteinte au bien-être de l'ensemble des Miolands. Face à cette situation inacceptable, j'ai pris la décision de signer un arrêté interdisant la circulation des mineurs de moins de 17 ans, non accompagnés d'un adulte responsable, entre 22h et 6h sur les zones concernées de notre territoire", justifie encore le maire.

Une mesure "claire, proportionnée, et assumée" répondant à "une exigence simple : garantir à chaque habitant le droit fondamental de vivre en sécurité, dans la sérénité, et sans subir le désordre imposé par une infime minorité." Et de conclure : "Je le dis sans détour : je ne reculerai pas. Rien ni personne ne m'empêchera de défendre les intérêts de mes administrés. La République ne saurait plier face à l'intimidation, à l'atteinte aux biens, à la provocation ou à la violence gratuite."