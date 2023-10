Le Tram-train de l'Ouest lyonnais partiellement arrêté jusqu’à mercredi

Les communes d’Écully et de Charbonnières-les-Bains ne sont plus desservies depuis Lyon par le Tram-train de l’Ouest lyonnais ce mardi en raison d’un incident technique.

Le Tram-train de l’Ouest lyonnais connaît des perturbations ce mardi après-midi. D’après la SNCF, la circulation est interrompue sur les lignes 21 et 22, qui permettent de relier la gare de Lyon Saint-Paul aux communes d’Écully et de Charbonnières-les-Bains. En cause, "une panne d’aiguillage", précisent les services de la compagnie ferroviaire.

Les Trams-trains peuvent toutefois circuler entre Brignais et Écully, ainsi qu'entre Sain-Bel et Charbonnières-les-Bains. Le retour à la normale sur les liaisons au départ de Saint-Paul ne devrait pas se faire avant mercredi matin.