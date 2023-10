Un box rempli de drogues découvert à Vaulx-en-Velin

Jeudi 12 octobre, la police a interpellé un homme avenue Garibaldi. "Nourrice" d’un dealer, il stockait différentes drogues dans sa voiture et un box.

Jeudi 12 octobre, la police a interpellé un homme au comportement suspect sur l'avenue Garibaldi, à Vaulx-en-Velin. Alors que la police passait sur l’avenue, le suspect a alors précipitamment fermé le coffre de sa voiture, ainsi que le box duquel il sortait, attirant leur attention. Sentant une forte odeur de cannabis se dégager du garage, que l'individu refusait d'ouvrir, les policiers ont donc décidé de le placer en garde à vue.

La "nourrice" d'un dealer

À l'intérieur du box et du véhicule du suspect, les agents ont finalement mis la main sur de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis sous forme de résine et d'herbe, pour un poids total de près de 1 kilo. Seize cartons contentant des bouteilles de protoxyde d'azote ont également été saisis dans le garage.

Lors de son interrogatoire, le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, a avoué être la "nourrice" d’un dealer. Il a cependant refusé de donner son identité, "par peur de représailles", selon la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Présenté au parquet le 14 octobre, le suspect a été écroué dans l'attente de son passage en comparution immédiate.