Le tram T9 arrivera bien à Vaulx-en-Velin en 2025, il passera par Villeurbanne, le tracé final est connu

Une nouvelle ligne de tram, dans la Métropole de Lyon, le T9, est prévue pour 2025. Elle reliera Charpennes-Villeurbanne à Vaulx-en-Velin la Soie en passant notamment par les quartiers populaires de Saint-Jean, à Villeurbanne et par le cœur du Mas-du-Taureau, à Vaulx. Le tracé final est désormais connu.

La première étape de concertation s'est conclue fin octobre. "C'est un projet approuvé par les habitants", explique le président du Sytral et de la Métropole de Lyon. Plus de 1400 personnes ont participé à la concertation. La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, s'est réjouie de "l'intensité de la participation pendant tout la phase de concertation". "On attendait cette ligne de tram à Vaulx depuis plus de 50 ans", ajoute la maire, ravie. "C'est un projet extrêmement important pour Villeurbanne", a aussi ajouté le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

Une aide de l'Etat de 34M d'euros pour ce projet

Cette nouvelle ligne "connectera" notamment les campus de la Doua et de Vaulx-en-Velin. Elle participera également au désenclavement des quartiers de Saint-Jean, du Mas du Taureau et reliera le centre de Vaulx-en-Velin à la Soie et au métro en quelques minutes. Le futur tram T9 passera notamment sous le périphérique Laurent Bonnevay, à Croix-Luizet, puis par dessus le canal de Jonage, à deux reprises.

Deux variantes locales, dans le quartier de Croix-Luizet à Villeurbanne, étaient soumises à concertation. "Après le rond-point Charles de Gaulle à Villeurbanne, deux variantes sont proposés à la concertation. Toutes deux se raccordent à l’infrastructure existante T1 / T4, avenue Albert Einsteinau niveau de la station Croix-Luizet", précise le Sytral. Finalement, c'est l'option nord qui a été retenue. Cette option sera validée vendredi lors du prochain comité syndical du Sytral.

20 nouvelles stations sont prévues sur un tracé d'environ 10,5km. De 27 000 à 36 000 voyages/jours sont attendus à horizon 2030 sur cette nouvelle ligne. Environ 35 minutes de trajet. Pour ce projet de T9, le Sytral va recevoir une aide de l'état de 34M d'euros. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 224 M€.

