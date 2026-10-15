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11 000 manifestants lors du mouvement lycéen du 13 octobre à Lyon

Mouvement lycéen à Lyon : deux manifestations prévues ce jeudi 15 octobre

  • par Vincent Guiraud

    • La mobilisation des lycéens et étudiants se poursuit ce jeudi 15 octobre à Lyon. Deux rassemblements sont annoncés, à 10 heures dans le quartier de Debourg et à 15 heures place des Terreaux.

    Nouvelle journée de mobilisation pour la jeunesse lyonnaise. Deux jours après la manifestation du mardi 13 octobre, qui a rassemblé plus de 11 000 personnes et qui n'avait pas pu aller à son terme, la faute à des casseurs présents dans le cortège, lycéens et étudiants sont de nouveau appelés à se mobiliser ce jeudi pour ce que les organisateurs présentent comme l'acte 6 du mouvement.

    A lire aussi : Entre 11 000 et 15 000 manifestants, cortège dispersé après des dégradations : une journée de mobilisation chaotique à Lyon

    Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, un premier cortège étudiant doit s'élancer à 10 heures depuis le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement, en direction des berges du Rhône. Les manifestants entendent notamment dénoncer le manque de moyens dans l'enseignement, la précarité étudiante et la dégradation des conditions d'études.

    Un second rendez-vous place des Terreaux

    Dans l'après-midi, les lycéens sont invités à se rassembler à 15 heures place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Ces deux rendez-vous doivent permettre aux organisateurs de poursuivre leur mobilisation avant une nouvelle journée d'action annoncée samedi 17 octobre. Journée qui s'annonce comme un mouvement social d'ampleur en France, marqué par une "convergence des luttes"
    entre plusieurs contestations.

    À noter qu'à l'heure où nous écrivons, aucun des deux rassemblements prévus ce jeudi à Lyon n'a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la préfecture du Rhône.

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