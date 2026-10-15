Ils volent 44 Peugeot 208 : trois hommes d'une même famille condamnés

Trois membres d'une même famille ont été condamnés pour leur implication dans une série de vols de voitures dans le Rhône et l'Isère. Au total, 44 Peugeot 208 avaient été dérobées et 15 autres vols tentés.

Trente mois de prison et 6 000 euros d'amende pour le principal prévenu. La justice a condamné trois hommes d'une même famille, soupçonnés d'avoir multiplié les vols de Peugeot 208 dans plusieurs communes du Rhône et de l'Isère.

Selon Le Progrès, l'enquête avait débuté après une plainte déposée à Saint-Genis-Laval. Les images de vidéosurveillance avaient permis aux gendarmes d'identifier une Peugeot 207 présente à proximité de plusieurs lieux de vol. L'exploitation des téléphones des suspects et la découverte de véhicules volés sur un terrain à Irigny avaient ensuite renforcé les soupçons.

Malgré leurs dénégations, les trois hommes ont été condamnés à des peines allant de dix mois de prison avec sursis à trente mois d'emprisonnement. L'un d'eux purgera huit mois sous bracelet électronique. Un quatrième suspect doit être jugé en février 2027.