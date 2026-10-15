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Un salon du BTP en montagne à La Roche-sur-Foron

  • par Paul Terra

    • Plus de 8 000 entreprises et 18 000 salariés : le BTP haut-savoyard se retrouve au salon de La Roche-sur-Foron, du 15 au 17 octobre.

    Le Salon BTP & Travaux de Montagne tient sa deuxième édition du jeudi 15 au samedi 17 octobre à Rochexpo, à La Roche-sur-Foron. Coorganisé avec la Fédération BTP 74, il s'adresse principalement aux professionnels mais aussi au grand public. L'accès est gratuit sur création d'un badge en ligne.

    Le salon couvre le bâtiment, les travaux publics, la neige, les services périphériques et, nouveauté 2026, le bois. Au programme figurent des démonstrations d'engins, des concours de chauffeurs d'engins et de grutiers, un concours de bûcheronnage sportif, les épreuves de présélection régionales Worldskills en menuiserie et des conférences sur la filière forêt-bois.

    Un secteur qui compte dans le département

    Selon la Fédération BTP 74, le bâtiment et les travaux publics comptaient en 2021 plus de 8 000 entreprises et plus de 18 000 salariés en Haute-Savoie, auxquels s'ajoutent environ 20 000 emplois indirects (fabricants, distributeurs, intérimaires, maîtrise d'œuvre).

    Les stations, un important donneur d'ordre

    En montagne, les domaines skiables ont investi 84 millions d'euros en Haute-Savoie en 2025, derrière la Savoie (230 millions), sur 555 millions d'euros investis au niveau national. Les nouvelles remontées mécaniques en représentent plus de la moitié, avec 281 millions d'euros

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