Thermostat à 39°C, la chaleur touche brutalement la ville. Peu importe l'endroit, il fait beaucoup trop chaud. Lyon Capitale livre une sélection non exhaustive des terrasses les plus abritées de Lyon.

O'kypos : le jardin méditerranéen

Cette nouvelle adresse en plein cœur du 9e arrondissement fait voyager ses clients. La carte est d'inspiration méditerranéenne avec de la buratta, des légumes grillés, du poulpe et plein d'autres plats qui emmènent tout droit en bord de mer. La terrasse se trouve au fond du restaurant et est complètement abritée par les arbres. Les barmans y sont installés pour préparer les rafraichissements au plus près des clients.

Adresse : 56 rue Saint-Pierre de Vaise, 9e arrondissement

Les Cafetiers

Dans un autre registre, ce coffee shop cache une petite terrasse en fond de salle. Niché dans la cour du restaurant, ce petit coin d'ombre est complètement protégé du soleil et garantit une ambiance intimiste. En plus de ça, vous retrouverez à la carte plusieurs choix de salades composées, de jus et autres rafraichissements. Le week-end, le restaurant a pour habitude d'accueillir ses clients avec le fameux brunch de fin de semaine.

Adresse : 36 rue Ferrandière, 2e arrondissement

La Cour des miracles

Situé à Vaise, ce restaurant offre une jolie terrasse cachée par les arbres et les parasols. Bar à tapas et restaurant, les clients peuvent s'y poser pour grignoter ou profiter d'un vrai repas. L'inspiration de la carte est française, les plats de bistrot sont revisités de manière moderne, comme avec les tartares de viandes ou les tartes. La terrasse est aussi dotée d'un terrain de pétanque.

Adresse : 4 rue de la Gare, 9e arrondissement

La Table rose

Nichée en plein cœur du Vieux Lyon, La Table rose accueille ses clients au milieu des traboules de Lyon. C'est située au pied de la tour rose, que cette terrasse éphémère ouvre pour son deuxième été. Pour cette année, c'est la cheffe étoilée Tabata Mey (participante à Top Chef 3) qui a pour mission de régaler les visiteurs. La Table rose se trouve au deuxième étage de Food Traboule et a une terrasse complètement végétalisée.

Adresse : 22 rue du Bœuf, 5e arrondissement

Les Terrasses Saint Pierre

Situé dans le musée des Beaux- Arts de Lyon, ce restaurant a la chance d'être à l'ombre une bonne partie de la journée. Entre art et gastronomie, Les Terrasses Saint Pierre propose une carte de plats traditionnels français et lyonnais avec par exemple, la fameuse tarte à la praline. Pourtant en plein centre de Lyon, le cadre est calme et déconnecté de la ville grâce aux murs du musée qui entourent le jardin et la terrasse.

Adresse : 20 place des Terreaux, 1e arrondissement

