Lyon : l’exposition sur la chapelle Sixtine prolongée d’une semaine

Forte de son succès, l’exposition immersive de l’oeuvre de Michel-Ange présentée au palais de la Bourse va jouer les prolongations jusqu’au 29 août.

Considérée comme l’une des plus belles réalisations artistiques du patrimoine mondial, la chapelle Sixtine de Michel-Ange a pris ses quartiers dans le palais de la Bourse début juillet. Et depuis un mois, le flux de visiteur ne tarit pour observer au plus près les reproductions des peintures du célèbre artiste italien de la Renaissance.

Après avoir été présentée à Shanghai, Chicago, Berlin, Londres et Madrid, l’exposition qui s’arrêtait pour la première fois en France va jouer les prolongations jusqu’au 29 août, au lieu du 21 août, en raison de "son succès".

