Le suspect arrêté dans l'enquête sur la mort d'un agent SNCF a été mis en examen

Le suspect arrêté dans l'enquête sur la mort d'un agent SNCF à Saint-Etienne a été mis en examen.

Le 3 avril dernier, un agent SNCF a perdu la vie dans la gare de Châteaucreux, à Saint-Etienne, après avoir ingéré de la cocaïne liquide contenue dans un cubi d'une marque de rhum portant l'inscription "Mojito". Mardi 9 mai, un homme de 32 ans a été arrêté par la police judiciaire et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Transport et détention de produits stupéfiants

Le suspect, âgé de 32 ans, est né au Suriname et habite à Saint-Etienne. C'est notamment l'examen de caméras de vidéosurveillance qui a permis aux enquêteurs de retrouver cet individu inconnu des services de police. Au domicile du trentenaire, ils ont ainsi retrouvé les mêmes vêtements que portait le suspect le jour où il abandonné un sac dans la gare. Plus intéressant encore, les enquêteurs de la PJ ont retrouvé des bidons de rhum de Guyane identiques a celui qui contenait la cocaïne liquide ayant entraîné la mort de l'agent SNCF.

Selon nos confrères du Progrès, le suspect a été déféré ce vendredi 12 mai et présenté à un juge d’instruction saisi des chefs de transport et détention de produits stupéfiants, mise en danger de la vie d’autrui, et homicide involontaire. Il a été mis en examen pour les infractions liées au trafic de stupéfiants mais a bénéficié du statut de témoin assisté pour les délits de mise en danger de la vie d’autrui et d’homicide involontaire.

Le parquet va prendre prochainement des réquisitions écrites pour requérir formellement sa mise en examen de ces deux chefs. Le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de l’intéressé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Cependant, après débat, il a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a donc formé appel de cette dernière décision