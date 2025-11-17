Le Supercross de Lyon revient avec un spectacle encore plus explosif

Le Supercross de Lyon 2025 promet un show impressionnant : 57 pilotes, champions SX, riders FMX et deux soirées à guichets fermés au Palais des Sports.



Les 21 et 22 novembre 2025, le Palais des Sports de Gerland va de nouveau se transformer en véritable arène pour accueillir l’un des événements motos les plus attendus de l’année : le Supercross de Lyon. À la fois dernière étape du SX Tour - Championnat de France -, l’événement et show freestyle d’envergure internationale promet encore une fois de faire salle comble, après une édition 2024 complète plusieurs semaines avant l’ouverture.

Chaque année, le Supercross de Lyon attire des milliers de passionnés venus admirer les meilleurs pilotes français et internationaux. Pour cette édition 2025, l’organisateur annonce une scénographie renforcée, un show lumière revisité, ainsi que la présence de stars mondiales du Freestyle Motocross (FMX). Au programme : backflips, 360°, sauts engagés et figures extrêmes, portés par une mise en scène spectaculaire digne des shows américains.

La compétition sportive constituera le cœur de l’événement avec les finales des catégories SX1 et SX2, dans lesquelles s’affronteront notamment le triple champion de France de motocross Maxime Desprey, favori en SX1, ,ou encore Mathys Boisramé, l’un des grands espoirs du supercross français et l’un des leaders actuels du championnat de France de Supercross 2025. Du côté des juniors, l’invaincu depuis le début du championnat 2025 Yannis Lopez, 17 ans, tentera de confirmer sa domination pour décrocher la récompense ultime pour les juniors : son ticket pour un voyage de rêve sur les plus grandes courses américaines.

Mais le Supercross de Lyon, c’est aussi un spectacle en continu. Entre les manches, les riders FMX Luc Ackermann, Petr Pilat, José Mincha ou encore David Rinaldo offriront des passages aériens impressionnants, avec des figures qui ont fait leur renommée sur les plus grandes scènes mondiales, des X-Games aux shows Red Bull.

Avec 57 pilotes engagés, plus de 10 000 spectateurs, et un show calibré au millimètre, l’événement s’annonce à nouveau comme l’un des grands rendez-vous indoor de la saison moto. L’ouverture des portes est prévue à 19 heures, pour un show complet dès 20 heures.