Le spectacle de Dieudonné interdit à Lyon par la mairie 

Le maire Grégory Doucet a signé jeudi 17 août un arrêté interdisant un spectacle de Dieudonné prévu samedi 19 août à Lyon, dans un lieu tenu secret.

Deux jours après avoir été alerté par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’organisation d’un spectacle de Dieudonné le 19 août à Lyon, la Ville de Lyon a pris des mesures visant à interdire cette représentation. Jeudi 18 août, le maire Grégory Doucet (EELV), avec "l'appui" de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, a signé un arrêté interdisant au polémiste de jouer son spectacle "Sous bracelet : un spectacle hors du commun" entre Rhône et Saône.

Une décision qui intervient au lendemain de la prise d’un arrêté similaire par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et alors que des représentations de ce même spectacle ont également été interdites à Montpellier et Paris. En début de semaine, le Crif a également demandé au maire de Grenoble Éric Piolle (EELV) d’interdire la venue de Dieudonné dans sa ville.

Les autres Villes du Rhône invitées à faire de même

Dans un communiqué daté du 17 août, la Ville de Lyon justifie la prise de cet arrêté par le fait que "M. Dieudonné M’BALA M’BALA [a] fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour avoir tenu des discours négationnistes, incitant à la haine raciale ou faisant l’apologie du terrorisme".

Dieudonné, qui n’avait pas encore dévoilé le lieu de son spectacle, devra donc trouver un autre point de chute. Pour mémoire en 2019 et 2020, alors attendu dans l’agglomération lyonnaise, il avait joué ses spectacles sur des terrains privés à Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon et Décines, sur des terres appartenant à l'agriculteur Philippe Layat, rendu célèbre par son opposition au Grand Stade de l’OL. Dans le communiqué commun entre la Ville et la préfecture, la préfète du Rhône "invite" donc "les maires des autres communes du département à prendre les mêmes dispositions si le lieu de la représentation venait à changer".