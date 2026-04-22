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Le salon du tatouage The Ink Factory revient à Lyon du 18 au 20 septembre

  • par Clémence Margall

    • La 7e édition du salon The Ink Factory se déroulera du 18 au 20 septembre à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon. 15 000 visiteurs sont attendus.

    Devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de tatouages, le salon The Ink Factory reviendra à Lyon pour sa 7e édition du 18 au 20 septembre prochains. Elle se déroulera de nouveau la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement.

    Pour l’occasion, le salon voit les choses en grand : 350 tatoueurs programmés, 35 pays représentés, et 15 000 visiteurs attendus. Les portes seront ouvertes de 13 heures à 23 heures le vendredi 18 septembre, de 10 heures à 22 heures le samedi et de 10 heures à 20 heures le dimanche.

    "Du tatouage japonais traditionnel aux influences contemporaines, du réalisme au graphique, du tribal aux nouvelles écritures visuelles, le salon met en lumière une diversité de styles et de pratiques qui témoignent de la profondeur et de la complexité de cet art", soulignent les organisateurs, Teodor Milev et Morgane Witlberger du salon 681 Tattoos, dans un communiqué diffusé ce mercredi.

    Lire aussi : "C’est trop facile d’ouvrir un salon de tatouage aujourd’hui"

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