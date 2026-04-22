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Les Ateliers de la Danse, encore en construction, devraient être terminés en mars ou avril 2027. @Eva Morvany

L'explosion des faillites d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par LR

    • Les faillites d'entreprises s'emballent en Auvergne-Rhône-Alpes. Au premier trimestre 2026, la région enregistre un bond de +11 % des défaillances, dans un contexte national qui n'avait pas connu un tel niveau depuis plus de dix ans.

    2 370. C'est le nombre d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont déposé le bilan au premier trimestre 2026. C'est le résultat de la dernière étude d'Allianz Trade, leader mondial de l'assurance-crédit, publiée mercredi 22 avril. Le chiffre est sans appel : la région est la deuxième plus touchée de France, derrière l'Île-de-France, concentrant à elle seule 12 % des défaillances nationales.

    Presque tous les départements dans le rouge

    La hausse est généralisée. Sur les douze départements que compte la région Auvergne-Rhône-Alpes, neuf affichent une progression des défaillances d'entreprises à deux chiffres. La Savoie est en tête (+55%), suivie de l'Ardèche (+26%), de l'Allier (+23%) et de la Haute-Savoie (+23%). Le Rhône, département le plus peuplé, enregistre lui aussi une hausse de +4 %, et reste le plus touché en volume avec 641 défaillances, devant l'Isère (388 cas) et la Haute-Savoie (230 cas). Seuls trois départements tirent leur épingle du jeu : la Haute-Loire (-18%), l'Ain (-10%) et le Puy-de-Dôme (3 %).

    Sur les douze derniers mois, trois secteurs concentrent l'essentiel des défaillances dans la région : les services arrivent en tête avec 35% du total, suivis de la construction (22%) et du commerce (20%). L'hébergement-restauration, secteur déjà fragilisé depuis la crise sanitaire, complète ce tableau difficile avec 13% des faillites régionale

    Un record national qui donne le vertige

    La situation en Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrit dans une tendance nationale alarmante. Au premier trimestre 2026, la France a comptabilisé 19 243 défaillances d'entreprises, un record historique pour un début d'année, jamais atteint depuis 2015. "Les défaillances d'entreprises devraient atteindre un nouveau record en France en 2026", avertit Maxime Lemerle, responsable de la recherche défaillances chez Allianz Trade. Allianz Trade prévoit près de 70 000 faillites sur l'ensemble de l'année, et jusqu'à 71 600 si le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger. Une amélioration n'est pas attendue avant 2027, à mesure que les conditions économiques pourraient progressivement se stabiliser.

    Lire aussi : Une seule offre de reprise pour Polytechnyl, 450 emplois menacés à Lyon

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