Les quais de Saône, lieu de rendez-vous pour profiter du soleil à Lyon

Le soleil est de sortie ce dimanche à Lyon et beaucoup se sont donné rendez-vous sur les quais de Saône pour profiter d'une pause ensoleillée.

Lunettes de soleil, tee-shirt et bonne humeur ce dimanche sur les quais de Saône. Les températures sont montées jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi. De quoi ravir les Lyonnais, qui ont profité du beau temps. "Ca fait du bien un peu de soleil après le mauvais temps des derniers jours", raconte Annelyse, assise sur le bord des quais, accompagnée par un groupe d'amis.

Troquer le footing pour une glace au soleil

"On se promenait et on est venus manger au soleil, je viens souvent ici", explique Eugenia, qui habite à Lyon. D'autres ont troqué le footing pour une glace, comme Margot et Stéphane, qui profitent de la vue sur le fleuve: "Il y a trop de monde pour courir sur ces quais mais pour faire une pause c'est sympa!".

Le beau temps sera également présent demain à Lyon, avec une journée ensoleillée et 17 degrés attendus dans l'après-midi, selon Météo France.