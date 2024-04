Auvergne-Rhône-Alpes : l'Isère et la Savoie en alerte avalanches

Le risque d’avalanche reste élevé ce samedi 13 avril en Isère et en Savoie. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

En Isère et en Savoie, Météo France recommande d'être attentif en raison d'un fort risque d'avalanche.

Prudence à l'est de la région. Les départements de l'Isère et de la Savoie sont placés en vigilance jaune pour risque d'avalanches, notamment en raison des températures élevées. Les zones concernées sont la Haute-Maurienne, l'Oisans, le massif de Belledonne et les Grandes rousses.

L'alerte est valable pour l'ensemble de ce samedi 13 avril.

Plusieurs avalanches ont eu lieu au cours de ces dernières semaines dans la région. Début mars, en Savoie, huit randonneurs avaient été piégés par la neige.